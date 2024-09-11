Задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров полностью сотрудничает со следствием. Об этом заявил прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Дурова в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Дурова поместили под стражу. Как сообщила прокуратура Парижа, судебное расследование, по которому допрашивают Дурова, начали в отношении неназванного лица по совершению множества киберпреступлений. Затем стало известно, что бизнесмен вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Он не может покидать территорию Франции.

Прокурору Бекко задали вопрос, исправно ли предприниматель отмечается в комиссариате дважды в неделю по условиям судебного контроля. Он ответил, что Дуров полностью соблюдает условия судебного надзора.

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По информации СМИ, Дуров одновременно является гражданином четырех стран - России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ.