Тейлор Свифт поддержала Камалу Харрис в предвыборной гонке

Поп-звезда Тейлор Свифт поддержала кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, назвав ее «решительным и одаренным лидером». Об этом сообщает NBC News.

В своих аккаунтах, на которые подписаны более 280 миллионов человек, Свифт написала, что отдаст свой голос за Камалу Харрис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза.

«Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права человека, которые действительно нуждаются в защите. Я считаю ее решительным, одаренным лидером, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего, если во главе страны будет спокойствие, а не хаос», - заявила певица.

Свифт также похвалила выбор Уолза в качестве кандидата в вице-президенты, отметив, что на протяжении десятилетий он отстаивает права меньшинств и право женщины распоряжаться своим телом.

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34-летняя Свифт подписала свой пост словами «Бездетная кошатница» - отсылка к выражению, которое использовал кандидат в вице-президенты Дональда Трампа Джей Ди Вэнс для описания женщин, у которых нет детей. Свифт сопроводила пост фотографией со своим котом Бенджамином Баттоном.

Поддержка со стороны Тейлор Свифт, человека года по версии журнала Time, стала неожиданностью для предвыборного штаба Харрис, сообщили NBC News два представителя штаба. Они подчеркнули, что это говорит о способности Харрис привлекать поддержку.

В действительности комментарии Свифт были широко ожидаемы, отмечает NBC News. Свифт поддержала президента Джо Байдена и Харрис во время президентских выборов 2020 года. Ранее проведенный национальный опрос показал, что 40 процентов зарегистрированных в США избирателей положительно относятся к Свифт.