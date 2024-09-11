«Позор страны» и Украина: чем запомнились дебаты Трампа и Харрис

В США прошли теледебаты между кандидатами на пост президента Камалой Харрис и Дональдом Трампом, на которых представители двух основных партий страны подняли вопросы экономики, незаконной миграции и обсудили внешнеполитическую повестку. «Рамблер» собрал самые яркие заявления политиков.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Основным соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.

Первые публичные дебаты между кандидатами на высший пост в США прошли 10 сентября. Они были организованы телеканалом ABC на площадке Национального конституционного центра в Филадельфии и продлились около 1 часа 45 минут. Согласно ранее опубликованным правилам, в ходе дебатов время ответа было ограничено двумя минутами, а микрофоны отключались на время выступления оппонента.

Харрис и Трамп впервые встретились лично, так как представитель республиканской партии пропустил инаугурацию Джо Байдена. Харрис задала тон, пройдя расстояние, отделяющее ее трибуну от трибуны Трампа, и протянула руку для рукопожатия. Это было первое рукопожатие в ходе президентских дебатов с тех пор, как Трамп и Хиллари Клинтон встретились в 2016 году, отмечает CNN.

При этом мирное начало встречи не помешало кандидатам в президенты во время свих выступлений неоднократно переходить на личности. В частности, Харрис заявила, что «мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом», а также напомнила о том, что ее оппонент является фигурантом нескольких уголовных дел.

«Я разговаривала с военачальниками, некоторые из которых работали с тобой, и они говорят, что ты позоришь страну», - заявила она.

В ответ Трамп назвал Харрис «марксисткой» и выразил уверенность, что та «войдет в историю как худший вице-президент». Политик также возложил на Демократическую партию ответственность за совершенное на него покушение, заявив, что «получил пулю в голову» из-за риторики в свой адрес, пишет РБК.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено во время предвыборного митинга 13 июля. Пуля задела его ухо, но серьезно политик не пострадал. Другие выстрелы убили участника митинга и серьезно ранили еще одного. Стрелявший был убит сотрудниками Секретной службы.

Миграционный кризис и экономика США

В ходе дебатов Трамп назвал политику действующих властей «катастрофой» для страны, а затем затронул тему «миллионов людей, прибывающих в США» и «отбирающих рабочие места». При этом республиканец в ходе встречи несколько раз возвращался к теме незаконной миграции, заметив, что Харрис, «ответственная за ситуацию на границе», разрушила США своей «безумной политикой», а также обвинив мигрантов в том, что они похищают и едят домашних животных американцев.

Трамп также призвал Харрис немедленно поехать в Вашингтон и убедить президента США подписать билль о закрытии границ.

«Вытащи президента Соединенных Штатов из постели, разбуди его в 4:00 пополудни и скажи: «Давай, пойдем в офис, подпишем билль», - заявил он.

В свою очередь Харрис обвинила своего оппонента в том, что именно он воспрепятствовал принятию законопроекта, который позволил бы улучшить ситуацию на границе.

«Дональд Трамп взял трубку, позвонил кое-кому в Конгресс и сказал зарубить билль. И знаете почему? Потому что он предпочитал вести предвыборную кампанию вокруг проблемы, а не решать ее», - подчеркнула она.

Затронули кандидаты и вопрос экономики и инфляции в США. Трамп обвинил Харрис в отсутствии плана по борьбе с растущей инфляцией и экономическими проблемами. Харрис же заметила, что именно при Трампе уровень безработицы достиг показателей «Великой депрессии».

Харрис пообещала построить в США «экономику возможностей» за счет налоговых послаблений для американских семей и малого бизнеса. При этом, по ее мнению, экономическая политика Трампа и предложенные им новые налоги увеличат расходы семей из среднего класса на $4 тыс. в год.

Трамп же возразил, что не планирует вводить никакие налоги с продаж, а говорит о необходимости ввести тарифы на определенные группы товаров. По его словам, нововведения не затронут американцев, а платить будут «Китай и все остальные страны, которые обкрадывали нас в течение многих лет».

Украина и Ближний Восток

Не стались без внимания кандидатов в президенты США и внешнеполитические вопросы. Камала Харрис и Дональд Трамп поделились с избирателями своим видением завершения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Дональд Трамп подчеркнул, что хочет завершения боевых действий на Украине ради спасения человеческих жизней и заметил, что «положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку» в интересах США. Он также раскритиковал Джо Байдена за то, что тот даже не попытался наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Байден понятия не имел, как разговаривать с (Путиным — Прим. Ред.). Он понятия не имел, как это остановить, а теперь у вас миллионы погибших, и ситуация только ухудшается», - добавил политик.

Харрис же заявила, что поддержка Украины отвечает стратегическим интересам США, высказав мнение, что «на карту поставлены международные правила и нормы, включая основополагающие принципы суверенитета и территориальной целостности». Она также обвинила Трампа в том, что тот хочет бросить Украину.

Отвечая же на вопрос о том, как она собирается обеспечить мир в Газе, Харрис подвергла Израиль критике за продолжающиеся бомбардировки, в результате которых погибли десятки тысяч палестинцев. Затем кандидат от демократов отметила, что необходимо заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Трамп в свою очередь обвинил соперницу в том, что та «ненавидит» как Израиль», так и «арабов».

«Поддержка» со стороны президента России.

В ходе дебатов кандидаты обсудили и отношения США и России. Так, вице-президент США Камала Харрис заявила, что ее соперник не способен противостоять Владимиру Путину, пишет The Hill.

Она высказала мнение, что если бы Трамп выиграл прошлые президентские выборы и остался у власти, Киев сегодня был бы российским, так как он «обожает сильных мира сего вместо того, чтобы заботиться о демократии».

«Почему бы вам не рассказать 800 тысячам американских поляков, живущих здесь, в Пенсильвании, как быстро вы бы сдались ради благосклонности того, кого называют диктатором, и того, кто съел бы вас на завтрак», - заявила Харрис.

Сам Трамп несколько раз отказался отвечать на вопрос, хочет ли он победы Украины, обратив внимание на то, что президент России поддержал именно кандидатуру Харрис.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: «Я надеюсь, что она победит». Я думаю, он в самом деле имел это в виду», - констатировал Трамп.

Напомним, что ранее Владимир Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он заявил, что российская сторона поддерживает Харрис после выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что расшифровкой тона заявлений президента РФ в адрес кандидата в президенты США от демократов должны заниматься на Западе и призвал «не лишать те, кому это интересно, такой возможности».