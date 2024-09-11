СВР заявила о новом вмешательстве США в выборы в Грузии

В российской Службе внешней разведки (СВР) заявили, что Госдепартамент США планирует задействовать новый инструмент вмешательства в грузинские выборы - сотрудничество с бюро ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

В СВР обвинили руководство США в планах спровоцировать массовые акции протеста в Грузии. Как утверждают в разведке, США договорились с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о «сотрудничестве для вмешательства в выборы».

Как заявили в СВР, бюро ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует доклад с выводом, что в Грузии нет условий для проведения свободных и честных выборов.

«Замысел Вашингтона очевиден и уже не удивляет - дать повод прозападной грузинской оппозиции для запуска массовых акций протеста с прицелом на захват власти в стране силовым путем», - подчеркнули представители разведки.

Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Главными силам на них станут правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Единое национальное движение», основанная Михаилом Саакашвили.

Премьер страны Ираклий Кобахидзе уже пообещал, что «Грузинская мечта» объявит партию Саакашвили неконституционной, если получит большинство в парламенте. Кобахидзе также заявлял, что в случае победы оппозиции Грузия станет «вторым фронтом». В СВР России заявляли, что США, «крайне недовольные» предвыборной ситуацией в Грузии, могут попытаться организовать цветную революцию.