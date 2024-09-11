В США назвали тайного «победителя» дебатов Трампа и Харрис

Телеканал ABC стал худшим организатором президентских дебатов в истории США, одержав «победу» в этом состязании. Как сообщает РИА Новости, об этом в социальных сетях заявил бывший губернатор штата Арканзас Майк Хакаби.

Напомним, что в среду, 11 сентября, на телеканале ABC прошли дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Хакаби раскритиковал организацию политического мероприятия.

«Стоит отдать ABC должное за одну вещь. Они одержали победу в состязании на худшее проведение президентских дебатов в истории», — написал он.

Экс-губернатор считает, что канал CNN сработал гораздо лучше во время дебатов между кандидатами в июне. Тогда Трамп вышел против действующего президента Джо Байдена, который впоследствии отказался от переизбрания.

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Сторонники Трампа и политики-республиканцы обвиняют ABC в предвзятом отношении к Трампу. Они считают, что модераторы мероприятия отказывались задавать неудобные вопросы Харрис, а сама телесеть не проверяла ее утверждения на соответствие фактам.