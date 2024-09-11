Штаб Харрис допустил проведение еще одного раунда дебатов с Трампом

Председатель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис Джен О'Мэлли-Диллон считает необходимым проведение еще одного раунда теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом в октябре.

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Как утверждала О'Мэлли-Диллон в заявлении, распространенном пресс-службой предвыборного штаба, в ноябре американцам предстоит выбирать "между тем, чтобы двигаться вперед вместе с Камалой Харрис или катиться назад с Трампом".

"Они видели это сегодня и должны увидеть еще раз на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. А готов ли Дональд Трамп?" - говорится в заявлении.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов.