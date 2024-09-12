Харрис призвала к новому раунду дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии и действующая вице-президент Камала Харрис заявила, что необходимо провести еще одни дебаты кандидатов на президентский пост. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», — заявила кандидат в президенты.

Раннее Трамп отказался от очередного раунда дебатов с Харрис, подчеркнув, что, согласно опросам, он одержал победу в первой встрече. Кандидат от Республиканской партии посоветовал «сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода», и заявил, что третьего раунда дебатов не будет.

Дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».