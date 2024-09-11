Трамп прокомментировал прошедшие дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп после дебатов со своим оппонентом Камалой Харрис назвал их лучшими в своей политической карьере, поскольку на мероприятии участвовали «трое против одного»; республиканец имел в виду помощь Харрис со стороны модераторов. Своим мнением он поделился на своей странице в соцсети Truth Social.

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«Я считаю, что это были мои лучшие дебаты за все время, особенно потому, что в них участвовали трое против одного!», - подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

До этого американский журналист Бен Шапиро заявил, что модераторы американского телеканала ABC, который провел дебаты Трампа и Харрис, открыто поддерживали кандидата от демократов во время ее выступлений.

По словам журналиста, Дэвид Муэр и Линдси Дэвис активно принимали участие в дебатах Трампа и Харрис. По мнению Шапиро, состоявшиеся дебаты ясно продемонстрировали, что крупнейшие телеканалы в США окончательно приняли решение о поддержке кандидата от демократов.

Ранее Харрис пообещала улучшить армию США.