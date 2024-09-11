Кеннеди-младший предрек ядерное уничтожение США в случае конфронтации с Россией

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший прокомментировал на своей странице в соцсети США Дональда Трампа от Республиканской партии и его оппонентки от демократов Камалы Харрис.

«Трамп высказал мысль, которую, я надеюсь, услышат все: у России есть ядерное оружие», — написал он.

Как указал Кеннеди-младший, политика администрации президента США Джо Байдена, направленная «на максимальную конфронтацию с целью смены режима в России», является «рецептом ядерного уничтожения».

Трамп признал, что Россия не угрожает США применением ЯО

Ранее Кеннеди-младший заявил, что США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт. Он обвинил Вашингтон в попытке навязать Москве и Пекину военное столкновение.

До этого о риске войны с Россией высказывался экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Причиной, по его мнению, может стать присутствие контингента армии США на Украине.