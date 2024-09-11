Харрис раскрыла отношение военных США к Трампу

Американские военные считают бывшего президента США, кандидата на высший пост Дональда Трампа позорищем. Об этом в ходе теледебатов на канале ABC News заявила его оппонент, действующий вице-президент Камала Харрис.

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По ее утверждению, она общалась с представителями военного руководства, некоторые из которых работали с Трампом, и те нелестно отзывались о нем. Кроме того, отметила Харрис, она видела, как многие мировые лидеры просто насмехаются над предыдущим хозяином Белого дома.

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Ранее в ходе беседы Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог быть искренен в своих словах поддержки Камалы Харрис.