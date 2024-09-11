Трамп признал, что Россия не угрожает США применением ЯО

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, по сути, признал, что Россия не угрожала Соединенным Штатам ядерным оружием.

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"У него (президента РФ Владимира Путина - прим. ТАСС) есть то, чего нет у других. У него есть ядерное оружие. Они (демократы - прим. ТАСС) об этом никогда не говорят, - заявил Трамп во вторник на теледебатах со своей соперницей на предстоящих в ноябре выборах - кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. - В конце концов, возможно, что он его использует, и, возможно, он не так уж и угрожал [США ядерным оружием], но у него есть то, о чем мы даже не любим говорить".

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Трамп также вновь утверждал, что если бы он оставался президентом США, то Россия не начала бы специальную военную операцию.