На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца

Подготовка канцлером Германии Олафом Шольцем мирного плана по Украине является тревожным знаком, поскольку это означает, что Берлин поддержит Киев на переговорах лишь отчасти. Об этом в своем Telegram-канале Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Внезапная активность Шольца с “мирным планом” говорит о нескольких событиях. Германия в переговорах будет не на 100 процентов на стороне Украины», — сообщил он.

Эксперт объяснил, почему Шольц заговорил о мирном процессе по Украине

Парламентарий также отметил, что подготовка мирного плана указывает на критическую ситуацию на Украине, включая состояние энергетической сферы и вооруженных сил страны. Он добавил, что страны Запада больше не могут обеспечивать нужды Киева из-за отсутствия денег, а в Берлине не хотят усиления миграции в страну из Украины в случае коллапса режима Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что Украина не поддержала мирный план канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию конфликта с Россией.