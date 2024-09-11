Харрис ответила на слова Трампа о ее встрече с Путиным до начала СВО

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис отвергла утверждения своего соперника Дональда Трампа о ее встрече с главой РФ Владимиром Путиным за три дня до начала спецоперации, пишет ТАСС. Она назвала такое заявление ложью со стороны республиканца.

Слова о встрече Харрис и Путина прозвучали во время теледебатов. По словам Трампа, Харрис послали договариваться с президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным, а спустя три дня началась спецоперация. По мнению политика, кандидат от демократов может быть хуже действующего хозяина Белого дома.

В начале дебатов я сказала, что с его [Трампа] стороны прозвучит много лжи. Это одна из них, — отметила Харрис.

Предвыборные дебаты между Харрис и Трампом проходили в Филадельфии. Их организовал телеканал ABC News. Не исключается, что встреча Харрис и Трампа в рамках дебатов может оказаться единственной до старта выборов президента США. Кандидаты пока не решили, состоятся ли подобные дебаты перед выборами еще раз.

Высказывание Харрис про Украину вызвало возмущение в Конгрессе

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах урегулирует украинский конфликт до инаугурации. Он утверждает, что противостояния удалось бы избежать, если бы он пребывал у власти.