Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в ходе дебатов с республиканцем Дональдом Трампом пообещала в случае победы на выборах обеспечить США самой смертоносной армией в мире.

«Верю в то, что мы можем сделать вместе, а именно поддержать положение Америки в мире и обеспечить нам уважение, которого мы по праву заслуживаем, включая уважение к нашим вооружённым силам и обеспечение того, чтобы у нас была самая смертоносная боевая сила в мире», — сказала Харрис.

Историк из США предрек победу Харрис на выборах

Также Харрис заявила, что согласна с решением лидера США Джо Байдена вывести войска из Афганистана.

Трамп, в свою очередь, назвал Байдена худшим президентом, а Харрис худшим вице-президентом США за всю историю страны.

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