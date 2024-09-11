Трамп вновь дал обещание насчет конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь заверил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства. Соответствующее заявление он сделал в ходе предвыборных дебатов, их трансляцию ведет телеканал ABC News.

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«Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом», — сказал политик.

На прошлой неделе Трамп заявил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

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По словам республиканца, у него есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. Также он отметил, что у него имеется «если не план, то идея» по Китаю.

В июле президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал обещание Трампа закончить конфликт за сутки, потому что для этого Киеву придется пойти на то, к чему он не готов.

Ранее американский журналист рассказал о «большой войне» с Россией при Трампе.