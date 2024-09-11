Харрис призналась, что передала Зеленскому разведданные перед началом СВО

Вице-президент США Камала Харрис во время своего визита в Киев в феврале 2022 года передала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому данные американской разведки, которые могли помочь ему организовать оборону. Об этом она рассказала во время дебатов кандидатов в президенты США, который транслировал телеканал ABC News.

© rg.ru

"Я говорила с Зеленским за несколько дней до того, как Россия начала СВО. <...> Я поделилась с ним американскими разведданными о том, как он может защитить себя", - заявила Харрис.

Трамп заверил, что завершит украинский конфликт до вступления в должность

Через несколько дней после этого, по ее словам, она отправилась на "восточный фланг НАТО" - в Польшу и Румынию, чтобы договориться о поддержке Украины.

"Не обманывайте себя, Дэвид, мы играем с третьей мировой" - обратился Трамп к модератору дебатов, заявив, что в случае победы на выборах положит конец этому конфликту еще до своей инаугурации. "У него [президента России Владимира Путина] есть то, чего нет у других - ядерное оружие. <...> Мы не любим об этом говорить, никто не любит об этом говорить", - отметил экс-президент США.

Он также обратил внимание на то, что целью миссии Харрис в Киев было предотвращение столкновения, которое началось всего через три дня после того, как она покинула украинскую столицу.