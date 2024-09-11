Трамп полагает, что демократы приведут США к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что демократическая администрация приведет Соединенные Штаты к третьей мировой войне.

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"Наша страна погибает. Мы - терпящее бедствие государство, и это произошло три с половиной года назад [когда президентом стал демократ Джо Байден]. И что здесь происходит? Вы собираетесь вступить в третью мировую войну, просто чтобы перейти к другой теме", - заявил республиканец, выступая во вторник на теледебатах со своей соперницей на предстоящих в ноябре выборах - вице-президентом Камалой Харрис, являющейся кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

По словам Трампа, демократическая администрация "позволила миллионам и миллионам людей приехать в страну", что привело к серьезным проблемам.

Нынешние предвыборные дебаты между Харрис и Трампом организованы телекомпанией ABC. Этот раунд, транслирующийся в прямом эфире всеми крупнейшими американскими новостными телеканалами, может оказаться единственным. Трамп и Харрис пока не могут договориться о том, состоится ли еще хотя бы одна такая встреча.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, он принял решение выйти из гонки. Байден поддержал выдвижение Харрис, которая в августе была утверждена кандидатом в президенты США от демократов.