Харрис и Трамп согласились пожать руки перед дебатами

В США начались теледебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Трансляция ведется на телеканале ABC News.

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Перед началом мероприятия оппоненты пожали друг другу руки.

В США назвали фаворита дебатов Харрис и Трампа

В июле первые дебаты с участием Трампа и действующего президента Джо Байдена прошли без рукопожатий. Они продолжили «традицию» 2020 года, тогда не стали физически контактировать друг с другом из-за коронавирусных ограничений. Более того, стороны продержались без взаимных оскорблений всего 20 минут.