Китай заявил о готовности укреплять стратегические связи с Россией
Китайские власти готовы укреплять стратегические связи с Россией и постоянно обогащать отношения между двумя странами. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава МИД КНР Ван И на состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.
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"Китай готов укреплять стратегические связи с Россией, в полной мере использовать китайско-российский механизм консультаций по стратегической безопасности, а также механизм встреч высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, постоянно обогащать стратегический подтекст отношений КНР и РФ", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.