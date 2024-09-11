Китай заявил о готовности укреплять стратегические связи с Россией

Китайские власти готовы укреплять стратегические связи с Россией и постоянно обогащать отношения между двумя странами. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава МИД КНР Ван И на состоявшейся в Санкт-Петербурге встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

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Объем торговли России и Китая в ближайшие годы превысит $300 млрд