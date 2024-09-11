СМИ: Украина добивается поддержки республиканцев при помощи евангелистов

Украина использует евангелистов для продвижения своих интересов в США, чтобы добиться большей благосклонности и поддержки от Республиканской партии в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в ноябре.

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Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, Киев делает ставку на то, что его евангелисты могут стать «мостом к коллегам в США».

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«Эта работа может оказаться решающей в ближайшие месяцы, поскольку украинские чиновники лоббируют дополнительную американскую помощь, чтобы помешать российским успехам и попытаться ослабить антиукраинские настроения внутри Республиканской партии», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что власти Украины не знают, как будут строить диалог с республиканцем Трампом в случае его победы на президентских выборах в США.

Также Владимир Зеленский назвал выборы в США и их итоги вызовом для Украины.