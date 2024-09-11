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Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

Письмо лауреата Нобелевской премии по физике, физика-теоретика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия продали на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов
© Lenta.ru

Уточняется, что документ был продан за 3,92 миллионов рублей. В послании американскому президенту ученый отметил, что нацисты активно проводят ядерные исследования и могут создать «чрезвычайно мощную бомбу нового типа». В связи с этим Эйнштейн призывал правительство приступить к разработке аналогичного оружия.

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Письмо в двух экземплярах было написано 2 августа 1939 года, за месяц до вторжения Германии в Польшу. Один экземпляр, который был отправлен, хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Нью-Йорке. Более короткая версия с подписью физика ранее находилась в частной коллекции сооснователя Miscrosoft Пола Алена.

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