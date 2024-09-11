Письмо Эйнштейна о планах нацистов продали почти за четыре миллиона долларов

Письмо лауреата Нобелевской премии по физике, физика-теоретика Альберта Эйнштейна 32-му президенту США Франклину Рузвельту об угрозе создания нацистской Германией ядерного оружия продали на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

Уточняется, что документ был продан за 3,92 миллионов рублей. В послании американскому президенту ученый отметил, что нацисты активно проводят ядерные исследования и могут создать «чрезвычайно мощную бомбу нового типа». В связи с этим Эйнштейн призывал правительство приступить к разработке аналогичного оружия.

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Письмо в двух экземплярах было написано 2 августа 1939 года, за месяц до вторжения Германии в Польшу. Один экземпляр, который был отправлен, хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Нью-Йорке. Более короткая версия с подписью физика ранее находилась в частной коллекции сооснователя Miscrosoft Пола Алена.