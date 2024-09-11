Мадуро после ареста самолета дал нелестную характеристику главе Доминиканы

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал конфискацию своего самолета в Доминикане властями США, сообщает РИА Новости.

Он назвал главу Доминиканы Луиса Абинадера бандитом и вором.

«Народ Доминиканы в свое время выставит ему счет. Не нужно делать вид "это не я". Я с ним много раз общался, достаточно, лицом к лицу», — заявил Мадуро.

Ранее власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду. Вашингтон заявил, что приобретение лайнера произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали «соучастниками преступных действий».

Президент Доминиканы Луис Абинадер заявил, что конфискованный лайнер не был зарегистрирован как принадлежащий правительству Венесуэлы и «числился за неким Роберто».