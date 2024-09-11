Дотком высмеял США за введение санкций против Ирана из-за якобы помощи РФ

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком высмеял решение США о введении санкций против Ирана за приписываемое ему военно-техническое сотрудничество с Россией.

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"Логика [госсекретаря США Энтони] Блинкена: США могут поставлять оружие Украине, но Иран не может поставлять оружие России. Израиль может совершать геноцид с помощью американских бомб, не боясь санкций, но Иран будет подвергнут санкциям за оказание помощи России для победы в преступной прокси-войне США на Украине", - написал Дотком в X (ранее Twitter).

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"Логично", - с иронией заключил он.

Во вторник Блинкен объявил, что администрация Соединенных Штатов ужесточит санкционный режим в отношении Ирана в связи с приписываемым ему военно-техническим сотрудничеством с Россией.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских вооружений для их применения на Украине. Как подчеркнул ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, коснувшись публикаций в западных СМИ о передаче ракет, "не каждый раз подобного рода информация соответствует действительности". По его словам, Москва и Тегеран намерены развивать "сотрудничество и диалог во всех возможных областях, включая самые чувствительные".