Байден высказался о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием

Американский президент Джо Байден заявил, что идет проработка вопроса о том, чтобы разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает РИА Новости.

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«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил глава государства.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон может разрешить Украине удары вглубь РФ в ближайшее время. 12 сентября на Украину отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе визита он может дать разрешение на удары. В России предупреждают, что решение США о дальнейшей эскалации может привести к опасным последствиям для глобального мира.