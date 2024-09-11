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США работают над разрешением Украине атаковать Россию дальнобойным оружием

Американский президент Джо Байден заявил, что идет проработка вопроса о том, чтобы разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, сообщает РИА Новости.

Байден высказался о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием
© РИА Новости / Стрингер
«Мы работаем над этим прямо сейчас», — заявил глава государства.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон может разрешить Украине удары вглубь РФ в ближайшее время. 12 сентября на Украину отправится госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ходе визита он может дать разрешение на удары. В России предупреждают, что решение США о дальнейшей эскалации может привести к опасным последствиям для глобального мира.

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