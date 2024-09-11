Блинкен посетит Украину
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на фоне просьб Киева о новых вооружениях. Об этом пишет РИА Новости.
При этом отмечается, что американский политик не станет призывать к мирным переговорам.
Блинкен прокомментировал удары Украины внутри России
По данным агентства, на Украину Блинкен отправится вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
Ранее Блинкен провёл разговор с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Также он заявил, что США могут разрешить Киеву наносить удары по России ракетами ATACMS.