Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на фоне просьб Киева о новых вооружениях. Об этом пишет РИА Новости.

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При этом отмечается, что американский политик не станет призывать к мирным переговорам.

Блинкен прокомментировал удары Украины внутри России

По данным агентства, на Украину Блинкен отправится вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Ранее Блинкен провёл разговор с новым главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Также он заявил, что США могут разрешить Киеву наносить удары по России ракетами ATACMS.