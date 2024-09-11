Небензя призвал ждать некрологи на западных наемников после ударов России по ВСУ

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя после проведённой Россией серии ударов по украинским военным объектам посоветовал ждать некрологи западных наёмников, в том числе и американских.

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По его словам, отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наёмников.

Небензя заявил о сильной вовлеченности Запада в украинский конфликт

«Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Небензи, рост числа погибших иностранцев на Украине подчёркивает вовлечённость Запада в украинский конфликт.

Ранее высокопоставленный источник в военных кругах заявил RT, что при ударе ВС России по Полтаве ВСУ потеряли до 500 специалистов.

Также отставной советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что удар по военному институту в Полтаве стал тяжёлой потерей для ВСУ.