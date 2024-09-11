Угрозы и шантаж чиновников Европейского союза (ЕС) приведут к тому, что Сербия вступит в БРИКС вместо ЕС. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин, передает ТАСС.

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«Пусть чиновники ЕС продолжают угрозы и шантаж, и европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС», — сказал он.

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Вулин подчеркнул, что Белград не вступит в ЕС, если условием присоединения будет фактическое или юридическое признание «так называемого Косово» в качестве независимого государства. Он также отметил, что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в таком случае может забыть о членстве Сербии в ЕС так же, как он забыл про обязательство властей Косово создать Сообщество сербских муниципалитетов [ССМ].

Ранее Александр Вулин заявил, что президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в запланированном телефонном разговоре обсудят приглашение на саммит объединения БРИКС в Казани. Он добавил, что сербский лидер «с большой благодарностью и искренним уважением принял приглашение президента Путина».