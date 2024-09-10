Предстоящая зима будет трудной для Украины, из-за нехватки генерирующих мощностей последуют отключения электричества. Такое мнение выразил помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"Эта зима будет действительно сложной. Украина к настоящему времени потеряла примерно половину своих генерирующих мощностей. Одни только США обещали выделить более $500 млн на ремонт и реконструкцию в энергетическом секторе", - отметил он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией).

Пайатт заверил, что США и их партнеры выделят дополнительные средства на поддержку украинского энергетического сектора в долгосрочной перспективе.

"Но при любом развитии ситуации зима будет трудной. Как мы надеемся, Украина сможет довести мощности примерно до 15 гигаваттов. Это на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой. Это означает, что будут отключения электричества", - полагает сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Пайатт утверждал, что поддержка энергетического сектора Украины "играет ключевую роль в повестке администрации [президента США Джо] Байдена".

Власти Украины признают, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, были повреждены Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиевская ТЭС, уничтожен крупнейший энергогенерирующий объект на территории Киевской области - Трипольская ТЭС. В первые месяцы лета в республике практически ежедневно вводили графики отключения света, а импорт электроэнергии был увеличен до технически возможного максимума. 26 августа на Украине вновь сообщили о массовом повреждении объектов энергетической инфраструктуры, в том числе Киевской ГЭС. В стране вновь ежедневно вводили графики отключения света, а энергосистема привлекает аварийную помощь из Европы.