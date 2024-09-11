Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на отказ от контроля над регионом и возвращение заложников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. (...) Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации», — указал он.

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Хирш добавил, что выдвинул предложение полтора дня назад, но не стал разглашать ответ ХАМАС.

Ранее Минюст США предъявил обвинения Яхье Синвару и другим боевикам в связи с нападением на Израиль 7 октября. Согласно обвинительным актам, Синвар и другие высокопоставленные члены ХАМАС обвиняются в «финансировании и руководстве многолетней кампанией по созданию угрозы безопасности США»