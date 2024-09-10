СМИ: Российские идеи нашли поддержку на Западе

Журнал Foreign Policy заявляет, что часть российских идей нашли поддержку у некоторых групп в западных странах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о религиозных и традиционных взглядах, которые транслируются российскими властями. Согласно источнику, такие идеи нашли свой отклик у некоторых западных консерваторов.

«Представляя россиян и российское государство как глубоко религиозных и погруженных в традиции, и осуждая западный истеблишмент за предполагаемые нападки на традиционные ценности, пропаганда Кремля достигла серьезных успехов среди культурных и религиозных консерваторов в США и других странах», — сообщает Foreign Policy.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал бороться за консерватизм и против коммунизма.