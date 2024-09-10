В двух штатах США ввели комендантский час из-за опасного вируса

Власти штатов Вермонт и Массачусетс призвали жителей не выходить из дома по вечерам из-за распространения редкого вируса, который переносят комары. Об этом пишет Daily Mail.

По данным газеты, в этих штатах были зафиксированы случаи заражения восточным энцефалитом лошадей. Это вирусное заболевание вызывает у людей отек мозга, что в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Департамент здравоохранения Вермонта рекомендовал людям не выходить на улицу с 18:00 до 6:00, когда комары наиболее активны. Ранее такой комендантский час был введен в некоторых округах Массачусетса, уточнили журналисты.

Кроме того, в этих штатах были отменены массовые мероприятия.