Жителей США призвали сидеть дома из-за распространения опасного вируса

Ранее подобные меры были приняты в некоторых округах Массачусетса. Власти двух американских штатов ввели ограничения на пребывание людей вне дома в вечернее и ночное время.

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Жители двух американских штатов получили предупреждение о необходимости оставаться дома в вечернее время из-за распространения редкого вируса, переносимого комарами.Вермонт стал вторым штатом после Массачусетса, который принял решение отложить массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельным вирусом восточного энцефалита лошадей (ВЭЛ). Это заболевание передается через укусы комаров, инфицированных от больных лошадей. В 30% случаев инфекция может привести к отеку мозга и летальному исходу. Департамент здравоохранения Вермонта настоятельно рекомендовал жителям штата избегать выхода на улицу с 18:00 до 06:00, когда комары наиболее активны, пишет Daily Mail.

До этого в Сети сообщалось о том, кому сильнее грозят укусы комаров. В КНР при помощи бактерий почти истребили комаров, передающих денге.