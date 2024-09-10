Эксперт: зимой жителям Харькова придется греться у костров

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что зимой жителям Харькова придется греться у костров. Об этом сообщает «Абзац».

Таким образом Юшков прокомментировал слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который ранее заявил, что российская сторона уничтожила все харьковские теплоэлектроцентрали. Он также добавил, что сейчас в город завозят маломощные мини-котельные, чтобы жители Харькова могли обеспечить себя теплом.

Как считает Юшков, имеющихся у Харькова ресурсов может не хватить для того, чтобы обогреть всех жителей города. По его словам, если власти Украины допустят ошибки при обеспечении харьковчан котельными, то жителям города придется греться у костров.

«Все объекты будут ранжированы по степени необходимости теплоснабжения. Неизвестно, все ли котлы нормально заработают – их тоже нужно запитать от сетевого снабжения, если они газовые. Это чревато тем, что где-то запланируют теплоснабжение, а в реальности оно не заработает. Если Киев неправильно рассчитает свои возможности, потребители получат теплоэнергию в недостаточном объеме. Если будут морозы, людям придётся выходить на улицу, чтобы греться у костров и готовить на них пищу», – заявил он.

Ранее Шмыгаль заявил об уничтожении всех теплоэлектроцентралей, питавших Харьков.