Власти Канады не будут публиковать список из около 900 военных преступников, получивших убежище в стране после Второй мировой войны, чтобы "не позорить" ее, сообщила газета Ottawa Citizen со ссылкой на документ. Национальный архив Канады, как утверждается, летом консультировался с "определенными группами и организациями" о том, стоит ли раскрывать эти сведения.

© Российская Газета

В списке помимо прочих числятся лица из местной украинской общины. В заключении архивной службы говорится, что кроме репутационных издержек для украинско-канадской общины публикация данных могла бы повлечь конкретные последствия, включая лишение гражданства и уголовное преследование. Кроме того отдельно подчеркивается то, что обнародование данных якобы стало бы подарком для "российской пропаганды".

"Сама мысль о том, что канадцы должны беспокоиться о репутации или приватности военных преступников - мерзость", - заявила Джейми Кирзнер-Робертс из "Центра друзей Симона Визенталя" в Торонто, который занимается изучением Холокоста.

В 1950-х годах в Канаду въехали, по разным оценкам, от одной до нескольких тысяч солдат и офицеров 14-й добровольческой дивизии СС "Галичина". И тогда, и в следующие десятилетия это вызвало общественный резонанс, достаточный, чтобы в середине 1980-х гг. была созвана специальная комиссия этому вопросу. Хотя в ее заключении признается, что все члены подразделений СС являются военными преступниками по решению Нюрнбергского трибунала, конкретных действий не последовало - в Оттаве прекрасно знали, кого пускали к себе, равно как и знали, кто такой нацист Ярослав Гунька, которому в прошлом году стоя аплодировала канадская палата общин во время визита Владимира Зеленского.