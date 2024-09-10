В США назвали цель визита Блинкена в Киев

США и Великобритания разрешат Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS. Об этом сообщила у себя на странице в X корреспондент издания Axios в Конгрессе Джулигрейс Бруфке со ссылкой на представителя Палаты представителей по иностранным делам Майкла Макколу.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой визит на Украину 11 сентября. Его целью, по его словам, является обсуждение долгосрочных военных и экономических потребностей Киева. Кроме того Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден планирует обсудить применение ВСУ западного оружия для атак по РФ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Маккола, слова которого приводит Бруфке, заявил, что лично общался с госсекретарем два дня назад.

«Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать, что они разрешат им нанести удар по России с помощью ATACMS», — добавил он.

Напомним, что ATACMS являются твердотопливными тактическими баллистическими ракетами класса «земля — земля». Их дальность составляет 300 километров.