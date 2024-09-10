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В США заявили, что Блинкен полетит в Киев с целью разрешить ВСУ бить по РФ ATACMS

США и Великобритания разрешат Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS. Об этом сообщила у себя на странице в X корреспондент издания Axios в Конгрессе Джулигрейс Бруфке со ссылкой на представителя Палаты представителей по иностранным делам Майкла Макколу.

В США назвали цель визита Блинкена в Киев
© globallookpress.com

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой визит на Украину 11 сентября. Его целью, по его словам, является обсуждение долгосрочных военных и экономических потребностей Киева. Кроме того Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден планирует обсудить применение ВСУ западного оружия для атак по РФ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Маккола, слова которого приводит Бруфке, заявил, что лично общался с госсекретарем два дня назад.

«Он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать, что они разрешат им нанести удар по России с помощью ATACMS», — добавил он.

Напомним, что ATACMS являются твердотопливными тактическими баллистическими ракетами класса «земля — земля». Их дальность составляет 300 километров.

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