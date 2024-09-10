Задержаны семь человек, готовивших покушение на Папу Римского

В Индонезии задержали семь человек, готовивших покушение на Папу Римского. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Заговорщиков успели остановить за два дня до визита папы Франциска в столицу Индонезии Джакарту. Знакомы ли они друг с другом и состоят ли в общей террористической ячейке, пока не установлено. У одного из задержанных нашли лук и стрелы, дрон и листовки «Исламского государства» (признано террористической организацией в России и запрещена).

По версии индонезийской полиции, заговорщиков возмутило намерение папы посетить Истикляль — крупнейшую мечеть в Юго-Восточной Азии. Другим поводом для недовольства стало то, что телекомпании по просьбе властей собирались показывать визит Франциска вместо азана (мусульманского призыва к молитве).

Ранее сообщалось, что папа Франциск дал интервью, в котором рассказал о своих взглядах на ад.