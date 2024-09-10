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В Кремле назвали причины для продолжения СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине является безальтернативным способом достижения целей России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Слуцкий пообещал Зеленскому ответ за Раменское

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Владимир Зеленский и его окружение «ответят сполна» за атаки беспилотников по Московскому региону. Об этом сообщает РИА Новости.

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Стало известно, что будет с ключевой ставкой в сентябре

В сентябре ключевая ставка может быть увеличена. Показатель, возможно, будет находиться на высоком уровне, после чего начнется цикл падения, заявил «Известиям» директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

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Названа цель масштабных учений ВМФ России

«Московский комсомолец» рассказал, что с помощью учений «Океан-2024» Россия планирует показать западным странам, что у нее «хватит сил не только на ВСУ». Газета обратила внимание, что для учений были выбраны сразу несколько стратегических направлений.

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Следователь отказался допросить сослуживцев Попова

Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Буйновский.

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Появились подробности захвата заложников в Новосибирске

В Новосибирске захвативший заложников 37-летний рецидивист требовал от властей три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Эксперт рассказал о главных нововведениях iPhone 16

© Apple

Основатель бренда «Хозяин Горбушки» Антон Кофанов рассказал о главных нововведениях iPhone 16. Об этом сообщают «Известия». По словам Кофанова, главным нововведением свежей модели iPhone станет функция Camera Control, а также общий апгрейд камеры. Эксперт напомнил, что основной модуль для видеосъемки на iPhone 16 получит разрешение в 48 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив на 12 мегапикселей.

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Шойгу предсказал будущее БРИКС

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прогнозирует рост экономического потенциала БРИКС. Соответствующее заявление он сделал в рамках встречи высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

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Плющенко запросил грант в 22 млн рублей у Президентского фонда

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант. Сумма составляет 22,45 млн руб., следует из данных, размещенных на сайте фонда.

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Создавший Aurus институт НАМИ отменил закупку бронированного Mercedes

ФГУП «НАМИ», занимающееся в том числе разработкой автомобилей Aurus, отменило тендер на закупку бронированного Mercedes-Benz S680 Guard на сумму 59 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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