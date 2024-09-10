«Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили уничтожить

Суд в Колумбии решил, что «кокаиновые» бегемоты, доставшиеся стране в наследство от печально известного наркобарона Пабло Эскобара, должны быть уничтожены. Об этом пишет Gizmodo.

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В начале сентября суд департамента Кундинамарка, где водятся животные, постановил начать их уничтожение. Министерству окружающей среды дано три месяца на принятие «постановления, предусматривающего меры по искоренению вида». Способ исполнения этих мер еще предстоит разработать.

Решение вызвало протесты зоозащитников, а также людей, работающих в туристическом бизнесе. За прошедшие 30 лет бегемоты превратились в живую достопримечательность региона, где жил Эскобар, а многочисленные туристы обязательно хотят посмотреть на них.

Сторонники проекта уничтожения указывают на то, что бегемоты опасны для людей. Хотя жертв в результате столкновения этих животных с людьми пока не было, некоторые колумбийцы получили травмы, а однажды агрессивный бегемот ворвался на территорию школы и гонялся за учениками и преподавателями.

В данный момент в Колумбии живет как минимум 169 потомков бегемотов, которых Эскобар привез в конце 1980-х годов для личного зоопарка. К 2023 году власти одобрили две программы по контролю численности бегемотов, однако обе провалились.

Проект по вывозу 70 животных в индийские и мексиканские заповедники не был реализован из-за бюрократических проволочек. Программа стерилизации, в рамках которой планировалось провести операции 40 животным за год, также остановилась. Она продлилась только три месяца, и за это время удалось стерилизовать семь животных. По расчетам ученых, при нынешней скорости размножения, к 2035 году поголовье кокаиновых бегемотов может перевалить за 1000 особей.

Ранее сообщалось, что «кокаиновые» бегемоты начали нападать на людей. По словам колумбийцев, при встрече с этими животными лучше прятаться, чтобы остаться живым и здоровым.