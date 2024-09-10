Президент и премьер Черногории поругались из-за России

Президент Черногории Яков Милатович поругался с премьер-министром страны Милойко Спаичем из-за России. Об этом сообщает газета The New York Times.

Согласно сообщению издания, конфликт произошел после того, как правительство Черногории выдвинуло на пост посла в Москве гражданина России, который открыто заявил о своей поддержке Москвы. При этом ранее власти страны объявили о планах выйти из-под влияния России. Такое назначение привело к разладу между правительством и президентом.

Как заявил сам Милатович, после беседы с кандидатом он понял, что тот не соответствует обязательствам Черногории перед НАТО. Тогда он попросил правительство выдвинуть другого кандидата. Это еще сильнее увеличило раскол между черногорским президентом и правительством премьер-министра Милойко Спаича.

«После присоединения в 2017 году к Североатлантическому альянсу эта бывшая югославская республика, десятилетиями мечущаяся между Востоком и Западом — и представляющая интерес как для НАТО, так и для Москвы благодаря своим глубоким средиземноморским заливам, — взяла, казалось бы, курс на отдаление от России. И когда народ избрал Милатовича, а затем на парламентских выборах отдал большинство голосов его союзникам по партии "Европа сейчас" во главе со Спаичем, этих двоих объединяли цели присоединения к Европе и искоренения давно терзавших страну коррупции и преступности. Но теперь Милатович перестал поддерживать движение и обвиняет коалиционное правительство, возглавляемое Спаичем и зависящее от поддержки дружественных Кремлю законодателей, в возврате к политике покровительства, которую оно обещало искоренить, и подчинении интересам России и Сербии в ущерб связям с Европой», — сообщает источник.

Автор статьи также добавил, что эта ссора подчеркивает то, насколько может быть сложно построить демократию западного образца в «хрупкой балканской стране, которую раздирают соперничающие между собой этнические, религиозные и геополитические взгляды».

Ранее Милатович заявил, что Черногория ввела санкции против Росии, чтобы стать ближе к Евросоюзу.