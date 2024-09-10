В США раскрыли, что Украина сядет за стол переговоров с РФ

Украина сядет за стол переговоров с Россией, когда потерпит поражение на поле боя. Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

Он считает, что это «единственное, что изменит ход конфликта на Украине и направление дипломатических отношений Вашингтона и Киева».

«Я думаю, что происходящее на полях сражений имеет наибольшее значение», — уверен Миршаймер.

По его словам, ситуация на поле боя сейчас «разворачивается в пользу русских» и, если конфликт продолжится, то РФ «заберет даже больше территории, чем контролирует на данный момент».

«Так что в какой-то момент украинцы признают, что больше не могут этого выдержать, и сядут за стол переговоров, где Россия будет выступать в роли победителя», — заключил Миршаймер.

Напомним, что в июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Среди условий было то, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов, а Киев откажется от намерений вступить в НАТО, примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также проведет демилитаризацию и денацификацию.