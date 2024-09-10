Блинкен оговорился во время разговора о Зеленском

Госсекретарь США Энтони Блинкен оговорился, когда говорил о Владимире Зеленском. Об этом сообщает "Прайм".

Во время пресс-конференции, Блинкен случайно назвал Зеленского премьер-министром Украины. Впрочем, госсекретарь быстро поправил себя и извинился.

«Одна из целей нашей совместной поездки заключается в том, чтобы услышать напрямую от украинского руководства, включая премьер-министра Зеленского конкретно, о — прошу прощения, президента Зеленского — о том, как украинцы видят свои потребности на данный момент», — сказал он.

Ранее стало известно, что Блинкен собирается передать Украине разрешение на удары по России дальнобойными ракетами.