Букмекеры оценили шансы Харрис победить Трампа на дебатах

Кандидат в президенты США Камала Харрис победит своего оппонента-республиканца Дональда Трампа на предвыборных дебатах, полагают букмекеры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-платформы Polymarket.

Журналисты отметили, что после дебатов компания Ipsos проведет масштабный опрос общественного мнения с тем, чтобы выяснить, как американцы оценивают выступления кандидатов в президенты.

По мнению букмекеров, 74% респондентов положительно отреагируют на высказывания Харрис, а 26% одобрят речь Трампа.

По их оценке, Харрис во время дебатов затронет право женщин на аборт с 92% вероятности, палестино-израильский конфликт — 73% и кризис на южной границе США — 70%.

Трамп, в свою очередь, затронет как аналогичные темы, так и поднимет ряд других, в частности, с вероятностью в 88% расскажет о конкуренции с Китаем, предположили букмекеры.