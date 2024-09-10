Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал худеть с помощью «русского метода». Об этом сообщает Blikk.

По данным таблоида, речь идет о тренировке с железными гирями-шарами весом 16 и 24 килограмма, которая использовалась в армии в СССР. Известно, что Орбан занимается по этой программе четыре или пять раз в неделю, в том числе находясь в международных поездках. Он не пользуется услугами тренера, составляя список упражнений себе самостоятельно с учетом графика.

Кроме того, по словам премьера, он придерживается строгой диеты.

При этом информации о том, насколько похудел Орбан, занимаясь по «русскому методу» нет. Премьер не взвешивается, но уверен в результатах тренировок, поскольку чувствует, что стал легче и сильнее.