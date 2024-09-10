В Белом доме осудили удары ВСУ вглубь РФ

В Белом доме считают недопустимыми удары ВСУ вглубь РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление координатора администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Lenta.ru

«Мы не даем возможности и не поддерживаем атаки вглубь России. И определенно — не оружием производства США», — подчеркнул он. Газета.Ru

Вашингтон продолжает придерживаться своей прежней позиции даже на фоне того, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 13 сентября планируют обсудить разрешение украинской армии бить по России западным дальнобойным оружием. Вечерняя Москва