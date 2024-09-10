Еврокомиссия не комментирует появившиеся в СМИ сообщения о мирном плане Олафа Шольца по конфликту на Украине и продолжит поддерживать план президента Владимира Зеленского. Об этом на брифинге заявил официальный представитель пресс-службы Петер Стано, сообщает РИА Новости.

"Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам со стороны государств-членов ЕС", - сказал Стано.

Он подчеркнул, что для Евросоюза "самым достойным планом" является план Владимира Зеленского. Политическое объединение продолжит работать с Украиной и международными партнерами, чтобы добиться его реализации, указал Стано.

Представитель Еврокомиссии уточнил, что любой план по Украине должен быть основан на уставе ООН, международном праве, соблюдать суверенитет и территориальную целостность республики.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине, своеобразные новые минские соглашения, что не исключает передачу Москве части украинских территорий. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству и Социал-демократической партии Германии.

По информации издания, Шольц хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции после неудач партии на региональных и европейских выборах. К поиску путей скорейшего завершения конфликта на Украине канцлера подталкивают и в оппозиционном Христианско-демократическом союзе.

Ранее Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждений путей достижения мира. Он считает, что необходимо провести новый саммит для урегулирования кризиса с обязательным участием в нем России.

Накануне Владимир Зеленский после встречи с немецким канцлером также анонсировал, что готовит некий план достижения мира. Он пообещал ознакомить с ним не только президента США Джо Байдена, но и обоих кандидатов на этот пост — Дональда Трампа и Камалу Харрис.

Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. Об этом в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил глава правительства ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису.

Шольц подчеркнул, что в конференции должна принять участие и Россия. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается президент Украины Владимир Зеленский.

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В Кремле слышали о «мирном плане» федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца только из СМИ и не знают о деталях инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Россия пока не видит реальных предпосылок для разрешения коллизии мирными средствами.

По его словам, звучат различные призывы от лидеров европейских государств. Представитель Кремля добавил, что Москва «не отмахивается ни от каких планов», однако необходимо понимать, о чем идет речь.

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц начал призывать к переговорам по украинскому кризису из-за шаткого положения своего правительства. Об этом Пушков написал в Telegram.

«Наша оценка: Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия - СДПГ - провалилась», - так эти сообщения прокомментировал Пушков (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

На недавних выборах в парламент Тюрингии первое место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). На выборах в Саксонии АдГ немного отстала от правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС). Третье место на выборах в обеих немецких землях досталось новой левопопулистской партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW). И АдГ, и BSW выступают за более тесные отношения с Россией и против поставок оружия Украине.

По версии Пушкова, с помощью мирной инициативы Шольц хочет сохранить место канцлера. Пушков отметил, что без срочных мер немецкий канцлер потеряет свой пост.

«Его правящая коалиция с бездарными «зелеными» и свободными либералами теряет поддержку не по дням, а по часам. Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен», - заключил Пушков.

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Канцлер Германии Олаф Шольц – это один из участников конфликта на Украине и главных спонсоров киевского режима, считает зампред Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. После отправки в зону спецоперации смертоносного оружия он не может говорить о собственном мирном плане, заявил он в беседе с RT. Так сенатор прокомментировал сообщения о планах Шольца представить свой мирный план по урегулированию украинского конфликта.

"Человек, который дает команды на поставки смертоносного оружия на Украину, а затем рассуждает о мирном плане, — не вызывает никакого доверия. Поэтому Шольц — это не тот человек, который может призывать [к миру]", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что так как Германия выступает одним из основных источников вооружения Украины, никто не поверит в мирные инициативы ее властей.

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Конфликт на Украине не удалось урегулировать за счет поставок вооружений, заявил немецкий журналист Манаф Хассан. Так в своем аккаунте в X (бывший Twitter) он отреагировал на появление информации о подготовке мирного плана со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, который предположительно включает территориальные уступки России.

"Шольц хочет мирной конференции с Россией. Это значит, что план НАТО провалился. Войны можно было избежать. Мир был возможен гораздо раньше. Дипломатическая позиция Украины за 2,5 года ослабла. Поставки оружия не принесли тех результатов, какие могли принести мирные переговоры", - написал Хассан.

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