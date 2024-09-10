В Молдавии прошли обыски у оппозиции

Полиция Молдавии провела обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа», из-за подозрений в финансировании из России.

Об этом говорится в Telegram полиции Молдавии.

«9 сентября сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели несколько обысков по уголовному делу, возбуждённому из-за незаконного финансирования политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах, совершённых в особо крупном размере, а также из-за отмывания денег, совершённого преступной группой», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что оппозицию подозревают в незаконном финансировании из России через Промсвязьбанк. По версии полиции, полученные средства шли на подготовку к выборам.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор сообщил, что оппозиция готовится к выборам президента Молдавии полным ходом. По его словам, уже виден весь беспредел прозападной власти страны.