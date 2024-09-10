Британия ввела санкции против ВКС РФ

Великобритания ввела санкции против российских Военно-космических сил, пяти судов, а также еще пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ. Москва24

«Добавлено семь новых проектов под режим санкций против Ирана и три новых проекта под режим санкций против России. Добавлено пять новых спецификаций судов под режим санкций против России», — отмечается в обновленном санкционном листе. Lenta.ru

Отмечается, что рестрикции также затронули 924-й Государственный центр беспилотной авиации РФ и командование военно-транспортной авиации РФ. ТАСС