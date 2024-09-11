Госдеп предрек Украине сложную зиму

Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, его цитирует РБК.

Он отметил, что страна лишилась около половины генерирующих мощностей. Чиновник сообщил, что западные партнеры, включая США, выделят средства на поддержку энергетического сектора республики, однако это не поможет избежать отключений электричества.

На Украине опровергли прогнозы по длительным отключениям света зимой

«Украина сможет довести мощности примерно до 15 гигаваттов. Это на три гигаватта меньше, чем ожидаемые потребности этой зимой», — указал он, предупредив, что зима будет «действительно сложной».

Ранее с аналогичным прогнозом выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, предстоящая зима может оказаться самой тяжелой.