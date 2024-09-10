В Киев прибыл прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице суда в социальной сети X (бывший Twitter).

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«Прокурор Хан посетил Национальную детскую больницу "Охматдет"», — сказано в публикации.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что причиной попадания украинской ракеты по больнице «Охматдет» в Киеве стало размещение властями страны систем ПВО вблизи объектов гражданской инфраструктуры и в жилых кварталах.

Небензя предположил, что упавший на медучреждение снаряд ВСУ был выпущен для того, чтобы сбить российскую ракету, метившую по военному заводу имени Артема. Дипломат напомнил, что завод расположен всего в двух километрах от детской больницы.