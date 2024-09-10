Стали известные новые подробности гибели миллиардеров на яхте в Сицилии

Стали известны новые подробности гибели миллиардеров с яхты Bayesian, которая затонула у берегов Сицилии 19 августа. Как сообщает «МК», в легких обнаруженных тел не оказалось воды.

Отчет опубликовали патологоанатомы Института судебной медицины Палермо. Судмедэксперты пришли к выводу, что люди оставались в живых достаточно долго, пока яхта медленно погружалась на глубину около 50 метров. Предположительно, во время затопления пассажиры собрались в одной из кают, думая, что туда вода доберется последней. При этом причиной смерти стало не утопление — воды в легких не было.

Напомним, что яхта утонула после сильного шторма. Инженер, участвовавший в создании судна, заявлял, что боковую дверь во время разгула стихии, вероятно, оставили открытой, из-за чего вода быстро стала заполнять внутренние отсеки.

Владельцем яхты был миллиардер Майк Линч. 15 человек, в том числе годовалого ребенка, удалось спасти. Тела еще шести пассажиров, в том числе Линча и его 18-летней дочери Ханны, обнаружили спустя несколько дней.